Ronaldo kritiserer manglende United-utvikling – hyller Solskjær

NTB

Cristiano Ronaldo sier i det mye omtalte intervjuet med Piers Morgan at Manchester United ikke hadde utviklet seg da han kom tilbake i 2021.

37-åringen var seks år i United før han signerte for Real Madrid i 2009. Da han kom tilbake til Manchester sommeren 2021, hadde ingenting endret seg, ifølge ham selv. Onsdag og torsdag kommer hele intervjuet den portugisiske stjernen har gjort med Morgan.

– Da jeg signerte for United for annen gang, trodde jeg alt skulle være forskjellig siden det var 13 år siden jeg dro. Jeg var i Real Madrid og Juventus, og da jeg kom tilbake ble jeg overrasket over at verken teknologien eller infrastrukturen hadde utviklet seg. Alt var likt, sier Ronaldo, ifølge The Athletic.

– Det var null utvikling, synes jeg. En klubb av denne størrelsen burde være topp tre, men det er den ikke. Men jeg håper den kan nå det nivået, sier han videre og legger til at både Real Madrid og Juventus er foran.

– Elsker Solskjær

Onsdag kom det også fram at Ronaldo var nære ved å signere for byrival Manchester City før han ble klar for United. Han sier at City-manager Pep Guardiola jobbet hardt for å få ham, men at Sir Alex Ferguson var avgjørende da valget falt på United.

Ole Gunnar Solskjær var manager for United da. Ronaldo har kritisert lederstilen til Ralf Rangnick da han kom inn som erstatter for Solskjær da han fikk sparken i desember.

– Jeg elsker Solskjær. sier Ronaldo i intervjuet.

– Han gjorde en god jobb og trengte mer tid. Jeg tvilte aldri på at han ville bli en god trener i fremtiden. Jeg var fornøyd med å jobbe med ham, selv om det var en kort periode, fortsetter Ronaldo.

Ut mot ten Hag

Tidligere har det kommet klipp fra intervjuet, der Ronaldo uttaler til Morgan at han er lei av mangelen på respekt han opplever og hevder at han blir forsøkt presset ut av klubben. I intervjuet går han også hardt ut mot manager Erik ten Hag.

– Jeg har ingen respekt for ham, fordi han ikke viser noen respekt for meg. Viser du ikke meg respekt, så vil jeg aldri vise deg respekt tilbake, sier Ronaldo i intervjuet.

Mandag skrev Manchester United i en pressemelding at de ønsker alle fakta på bordet før de kommer med en reaksjon på intervjuet. Flere profiler tror Ronaldo har spilt sin siste United-kamp.