United-stjerne om Ronaldo-bråket: – Klart det påvirker oss

Raphaël Varane (t.h.) i aksjon for Manchester United mot Tottenham-stjernen Son Heung-min. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Cristiano Ronaldos eksplosive uttalelser om Manchester United preger spillerstallen i klubben, sier stopperprofilen Raphaël Varane i et radiointervju.

Han er den første United-spilleren til å kommentere Ronaldos utspill og oppførsel.

– Det er klart at det påvirker oss. Vi følger med på hva som skjer og hva som blir sagt, sier Varane til Europe1.

Midtstopperen legger til at spillerne «prøver å roe ned situasjonen på vår egen måte». Varane har slitt med en skade den siste tiden, men er med Frankrike til VM.

– Vi prøver ikke å bli for involvert i det. Når det er en stjerne som Cristiano Ronaldo, prøver vi enda mer å distansere oss. Det vil si at vi ikke prøver å endre situasjonen alene. Vi er en del av et kollektiv.

TV 2 var først med å omtale Varanes sitater i Norge.

Ronaldo gikk hardt ut mot United som klubb i et stort intervju med den britiske TV-profilen Piers Morgan. Han har der også uttalt at han ikke respekterer klubbens manager Erik ten Hag.

Varanes stopperkollega i United, Victor Lindelöf, har gjort det klart at han ikke vil snakke om Ronaldo på Sveriges landslagssamling.

– Jeg kommer ikke til å svare på noen spørsmål om det, sa han, ifølge Aftonbladet.