Jørgen Strand Larsen lettet etter første Celta-mål – håper på mer under ny trener

Jørgen Strand Larsen er veldig glad for å ha scoret sitt første mål for Celta. Han håper på flere etter VM-pausen, og tar gjerne med seg en landslagsscoring eller to også i dagene som kommer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Jørgen Strand Larsen har spilt mye og imponert mange i debutsesongen i La Liga, men først i helgens cupkamp kom det første Celta-målet.

– Ja, og det var på tide. Det har vært litt stang-ut, så det var deilig at den kom. Selv om det var en cupmatch så gror det godt i hjertet, sier han til NTB.

– Til slutt blir man lei av å høre at man har jobbet hardt og spilt bra. Jeg lever av å score mål.

Han brøt den personlige tørken i en 6-1-seier over lille Algar. Han håper det er mer i vente når La Liga starter igjen etter VM-pausen. Han har rukket ti kamper så langt og vil gjerne hjelpe å løfte laget bort fra bunnstriden med scoringer.

– Den første tiden i Celta var jeg veldig involvert i spillet, med mange balltouch. Jeg var mye med i sjanseoppbyggingen. Det ble nesten for mye til at jeg orket å score mål. Det kan snu litt nå, for vi har fått ny trener, og nå skal jeg kanskje være litt mer boksspiller enn jeg har vært til nå. Det kan bli bra, sier han.

Carlos Carvalhal overtok treneransvaret i Vigo-klubben 2. november, etter at Eduardo Coudet fikk sparken.

Første på A

Først handler det om landslaget for Strand Larsen, som gjerne scorer sitt første mål på A-landslaget også. Han fikk debuten i september med to positive innhopp i de ellers skuffende nasjonsligakampene.

– Jeg har jo ganske mange landslagsmål på U-lag, og selvfølgelig ville det vært deilig å få et på A-landslaget også, sier spilleren med 11 mål på 16 kamper for U21-landslaget i tillegg til 14 scoringer på ulike landslag fra G16 til G19.

Forfallene fra Erling Braut Haaland og trolig Alexander Sørloth øker sjansen for at han også spiller fra start mot Irland torsdag. Han ble brukt på topp under formasjonstreningen tirsdag.

– Det er alltid gøy å få starte, og jeg er veldig klar for det. Så håper jeg de to spissene som er ute blir friske så fort som mulig, for det er to veldig viktige spillere for Norge. Det er sikkert fint for Erling at han får hvilt litt, og Alex som har hatt tøffe kamper og spilt mye, enda mer enn jeg har spilt. Jeg er klar for å gi alt torsdag om jeg får sjansen, sier Strand Larsen.

Gleder seg

Han gleder seg ikke bare til fortsettelsen i Celta-trøye, men også til det som venter landslaget neste år.

– Det var selvfølgelig en tøff trekning, men vi har veldig gode muligheter til å komme til EM. Jeg kjenner personlig Spania godt og vet litt hva det går i der. Jeg er jo redd for Spania, det skal man være, men ikke SÅ redd. Det er en nasjon vi faktisk kan plukke litt mot, og jeg ser gode muligheter i de andre kampene. Jeg er veldig optimist, sier han.