Norge rettet opp EM-fadesen: – Jeg ble litt sjokket

Norge jublet etter utligning til 1-1 ved Frida Maanum under landskampen i fotball mellom England og Norge på Pinatar Arena i Murcia i Spania. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Les mer Lukk

NTB

Norges fotballkvinner fikk slått tilbake etter 0-8-tapet for England i EM. Innbytter Frida Maanum sørget for 1-1 etter at Anja Sønstevold ble utvist.