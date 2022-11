Nadal gjør alt for å komme tilbake til gammel storform: – Villig til å dø for det

NTB

Tennisstjerne Rafael Nadal prøver å komme tilbake på det nivået som sikret han 22 Grand Slam-titler. Han er villig til å gjøre alt som kreves for å nå målet.

– Jeg vet ikke om jeg kommer til å nå det nivået igjen. Men jeg er ikke i tvil om at jeg er villig til å dø for det, sa Nadal etter tapet for Felix Auger-Aliassime i ATP-sluttspillet tirsdag.

Nadal kom til kampen nærmest avhengig av seier etter tapet for Taylor Fritz søndag. Med nederlaget for Auger-Aliassime er spanjolens sjanser til å ta seg videre små.

Ifølge ATP er han avhengig av at Casper Ruud ikke vinner et eneste sett når de møtes torsdag. I tillegg må også Fritz slå Auger-Aliassime i deres kamp.

– Jeg tror ikke jeg har glemt hvordan man spiller tennis eller at jeg ikke er sterk nok mentalt lenger. Jeg trenger bare å få tilbake de positive følelsene, selvtilliten og den sterke mentaliteten som jeg trenger for å være på det nivået jeg ønsker å være, sa spanjolen.

Nadal er den mestvinnende mannlige tennisspilleren i Grand Slam-sammenheng med sine 22-titler. Han tok sin siste Grand Slam-tittel så sent som i juni 2022 da han vant Roland Garros.

Spanjolen har i tillegg 70 øvrige ATP-titler og to OL-gull.