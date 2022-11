Skrekk-statistikken gir norsk EM-fordel – treffsikre Mørk ustoppelig i Slovenia

NTB

Nora Mørk er dronningen av Arena Stožice i Ljubljana og klar for igjen å være et håndballspøkelse mot Danmark.

– I den hallen har jeg bare vunnet. Vi får håpe det fortsetter slik i EM, sa Mørk til NTB før mesterskapet startet.

Fem norske seirer av fem mulige hittil. Det gjør Mørks Stožice-statistikk enda noen hakk bedre.

Onsdag kan Norge ta sin 17. strake seier over Danmark siden tapet i november 2014. Skjer det, risikerer danskene å forsvinne ut av mesterskapet. Sverige og Slovenia er også med i kampen om den andre plassen i semifinalen fra denne gruppen. Norge er allerede kvalifisert for cupspillet.

Sifrene som har skapt Danmarks lange tapsrekke mot Norge er noe den danske troppen påminnes om ofte.

Gamle kjente

Jesper Jensen er Mørks trener i Esbjerg, og han har også ansvaret for det danske landslaget.

– Jo, han er en god taktiker, men det er vi også, sa Mørk på pressetreffet i Ljubljana tirsdag.

– Vi kommer til å gi 100 prosent. Vi ønsker å fortsette med å spille godt. Vi skal gjøre det vanskelig for dem. For oss er dette en kamp der alt kan skje. Kampene lever sitt eget liv.

Norge vinner gruppen med minst uavgjort. Førsteplassen vil etter all sannsynlighet bety at puljevinneren slipper unna Frankrike i semifinalen. Det franske laget har hittil vist seg som best i EM.

– Ønsker å vinne

Uavgjort mellom Norge og Danmark sender begge lag videre. En dansk reporter ville ha svar på dette:

– Kan dere ikke bare spille uavgjort?

– Vi ønsker å vinne, sa Mørk.

Mørks straffekast-fasit slår knockout på resten av EM-spillerne. Hun har scoret på samtlige 17 straffer så langt i mesterskapet. Det er svært sjelden at spillere ikke står med én eneste bom etter så mange skudd.

Danmark-keeper Sandra Toft har stoppet fire av ni straffekast i EM og topper statistikken.