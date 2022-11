Første stikk til Magnus Carlsen i tour-avslutning

NTB

Magnus Carlsen fikk en god start på årets siste Champions Chess Tour-turnering da han slo amerikanske Wesley So mandag.

Nordmannen vant ett parti, mens det ble remis i de tre andre mot So. Det ga seier i den første kampen der det er best av fire. Hadde det stått jevnt etter de fire partiene, spilles det to partier lynsjakk. Dersom det fortsett ikke er noen vinner, avgjøres runden med armageddon.

Turneringen, som avholdes i amerikanske San Francisco, spilles over nett i og med at noen av spillerne ikke er til stede, men heller spiller hjemmefra. Carlsen er til stede i USA.

Carlsen kommer til turneringen som mester i årets utgave etter å ha vunnet fire turneringer tidligere i sesongen. Han vant også 2021-utgaven.

Det første partiet endte i remis etter at Carlsen lenge hadde kontroll med hvite brikker. So spilte godt forsvar og utlignet fordelen til remis. I det andre partiet opparbeidet So seg en solid fordel, men denne gang var det Carlsen som forsvarte seg til remis. I det tredje partiet hadde Carlsen igjen hvite brikker og vant over So, før det siste partiet også endte i remis.