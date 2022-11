Solbakken skuffet irene – Haaland til samling i Oslo uansett

Ståle Solbakken må unnvære mange viktige spillere i torsdagens landskamp mot Irland, deriblant Erling Braut Haaland, men han gleder seg til å se andre spillere i deres sted. Han ser også fram til at Haaland slutter seg til troppen ved hjemkomst til Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Irlands fotballforbund lokket med sjansen til å se Erling Braut Haaland og har nesten solgt ut kampen mot Norge. Skuffelsen er stor etter stjernens forfall.

Det var solgt 44.000 billetter før det ble klart at Haaland ikke deltar på Dublin-delen av samlingen. I den irske hovedstaden hadde alle fått med seg den nyheten mandag.

– Nå prøver folk å kvitte seg med billettene, sa taxisjåføren som kjørte NTBs utsendte.

– Erling har hatt noen trøblete uker (med skade). Vi har hatt dialog med Manchester City til det siste, og ut fra totalsituasjonen ble konklusjonen at han prøver å rekke kamp nummer to. Uansett kommer han til Oslo når vi er tilbake der, og han kommer til å være med oss. Målet er å få ham på banen mot Finland, men om det ikke går så deltar han iallfall på de siste dagene av samlingen. Det er et viktig signal, sa Ståle Solbakken til NTB.

Landslagssjefen understreket at Haaland har veldig lyst til å spille.

Ikke helt der

Erling Braut Haaland. Foto: Rui Vieira / AP Photo / NTB. Les mer Lukk

– Husk at han spilte mot Slovakia og Armenia i privatkamper i mars, og i den siste måtte jeg tvinge ham av i pausen. Han hadde fått en smell, men ville spille videre, for han hadde lyst på hattrick, sa han.

– Alle har sett hvordan det har vært i det siste. City har ikke brukt ham om de ikke absolutt måtte. Han spilte siste 25 minutter mot Fulham, ingenting mot FCK og Sevilla. Han er fortsatt ikke helt der. Det er ikke annerledes enn med Jacob Karlstrøm og de andre forfallene.

Bare ti spillere var i aksjon under treningen på anlegget til Wayside Celtic sør for Dublin mandag kveld. Over halve troppen nøyde seg med restitusjonstrening i treningsstudio, mens Alexander Sørloth holdt seg i ro.

– Sørloth ligger syk på rommet. Han var sjaber da han kom, og legen sier det kan være en mulighet for at han ikke rekker kampen torsdag. Derfor har vi kalt inn Ohi (Omoijuanfo) fra Brøndby, sa Solbakken.

Ti mann trente

På treningsfeltet var de tre keeperne (Ørjan Nyland, Egil Selvik og Mads Hedenstad) under ledelse av Frode Grodås og sju utespillere (Fredrik Bjørkan, Stian Gregersen, Birger Meling, Marcus Holmgren Pedersen, Morten Thorsby, Hugo Vetlesen og Leo Østigård) under ledelse av Kent Bergersen.

– Tirsdag blir det full trening, sa Solbakken. Han mangler mange som pleier å være med. Sander Berge, Fredrik Aursnes, Joshua King, Kristoffer Ajer og Andreas Hanche-Olsen var uaktuelle med skade allerede ved uttaket, og i helgen brakk Kristian Thorstvedt en tå.

– Vi har noen tunge forfall denne gang, men da blir det slik at andre får sjansen, sa landslagssjefen.