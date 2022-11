Norge klar for EM-semifinale – Reistad med storkamp

NTB

Henny Reistad tok fullstendig kontroll mot slutten og skjøt Norge til 26-23-seier over Slovenia i håndball-EM. Poengene sikret norsk plass i semifinalen.

Før det venter en kamp mot Danmark (onsdag). Tar Norge minst ett poeng der, blir det norsk gruppeseier. Dette var Norges 17. strake EM-kamp med seier. Det hittil siste nederlaget kom i 2018.

Det var en spennende avslutning på oppgjøret, der slovenerne utnyttet noen norske feil og holdt spenningen oppe.

Reistad ble norsk toppscorer med ti mål og kåret til banens beste. Hun sto fram da Norge trengte scoringer i sluttfasen. Reistad ble sittende ganske lenge på benken etter to utvisninger.

– Hun gjør en fenomenal innsats

– Jeg visste ganske tidlig at jeg skulle på (banen) igjen. Jeg fikk samlet opp litt ekstra krefter til slutten. Så det var fint, sa Reistad i intervjusonen.

Hun scoret fire av Norges seks siste mål.

– Fantastisk. Hun er en ener. Det er et par angrep der jeg tenker at det er ferdigscoret (av henne), sa Nora Mørk om Reistad.

Selv om Reistad var toneangivende for Norge fremover, pekte landslagssjef Thorir Hergeirsson på at hun har forbedringspotensial bakover på banen.

– Hun gjør en fenomenal innsats i forhold til at vi drar ifra og vinner, men det er mer å gå på forsvarsmessig. Hun står ikke godt nok imot i noen situasjoner. Vi må huske at innslupne mål teller like mye som scorede mål. Hun er en god forsvarsspiller, men det er noen ganger hun kunne tettet igjen, sa han til TV3.

Tung start

Det startet tungt for de norske jentene. Hergeirsson tok timeout etter 9.26 minutter. Perioden før hadde i stor grad vært trøbbel.

Stillingen var 3-6. Keeper Silje Solberg-Østhassel hadde ikke reddet et skudd. Mørk var ute av drift etter kort tid og til behandling på sidelinjen.

Fire minutter etter at spillet kom i gang igjen, hadde Norge kommet tilbake til 6-6. Mørk sto for utligningen på straffekast.

Den første norske ledelsen kom etter 19.38 da Stine Bredal Oftedal kjempet seg gjennom og ordnet 9-8.

Andreomgangen startet med 16-15 til Norge, og det ble en skikkelig avslutning på kampen full av dueller og jevn stilling.

Slovenias keeper Maja Vojnovic hadde 20 fantastiske minutter etter pause. Hennes redninger gjorde at vertene lenge holdt følge med Norge.

Nesten 6.000 på tribunen



Etter dørgende kjedelig stemning og nesten tomme tribuner i Arena Stožice i halvannen uke, tok det seg stort opp mandag. Det var cirka 5700 tilskuere på plass, de fleste for å heie på vertsnasjon Slovenia.

På motsatt side av EM-tablået spiller regjerende OL-vinner Frankrike med imponerende stil. Det skal svært mye til at det franske laget ikke vinner sin gruppe, og det andreplasserte laget i Norges pulje, møter i så fall Frankrike i semifinalen.

Derfor tyder det aller meste på at gruppeseieren for lagene i Ljubljana har en bonusverdi og gir antatt lettere semifinale.