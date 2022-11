Guri Melby boikotter fotball-VM i Qatar

NTB

Venstres leder Guri Melby kommer ikke til å se kampene fra VM i Qatar, skriver hun på Facebook.

– Jeg kommer ikke til å se på VM i Qatar, og det håper jeg færrest mulig gjør. Jeg forstår naturligvis at det kan være vanskelig, og jeg har ikke tenkt å dømme dem som velger å se på. Jeg tror heller ikke at jeg blir et bedre menneske av å ikke se på VM, men jeg mener at noen ganger så er det for mange gode grunner til å bruke boikott-kortet. Hvis det ikke brukes på Qatar-VM, når skal det brukes da? skriver Melby.

Venstre-lederen kaller det kommende VM et «korrupt og blodig arrangement i et land som prøver å stilne kritikere og bruke fotballen til å renvaske sitt illiberale styresett og gjentakende brudd på menneskerettighetene.»

Melby skriver at hun skal gå på pub under fotball-VM, men at hun vil velge steder som har valgt ikke å vise kampene fra Qatar.