Avis: Manchester United-ledelsen i Ronaldo-samtaler med Ten Hag

NTB

Manchester Uniteds klubbledelse og manager Erik ten Hag skal mandag snakke sammen om hva de skal gjøre med urokråka Cristiano Ronaldo, skriver The Telegraph.

Ronaldo skapte søndag kveld sjokkbølger i United og internasjonal fotball med et intervju han har gjort med den britiske journalisten Piers Morgan.

I intervjuet inntar Ronaldo en offerrolle, og han kommer med krass kritikk av klubben, manager Ten Hag og tidligere lagkamerat Wayne Rooney.

I United-leiren er man angivelig svært skuffet over Ronaldos oppførsel, og The Telegraph hevder at det allerede er innkalt til et møte mellom Ten Hag og representanter fra klubbledelsen.

De skal ifølge avisen diskutere seg fram til en passende straff for den portugisiske stjernespissen. United har ikke offentlig kommentert Ronaldo-intervjuet, som ble kjent få timer etter søndagens viktige 2-1-seier over Fulham.