Cristiano Ronaldos sjokkintervju vekker reaksjoner: – Enormt skuffet

NTB

Cristiano Ronaldo raste søndag mot både Manchester United, trener Erik ten Hag og Wayne Rooney i et intervju med Piers Morgan. Intervjuet har vekket reaksjoner.

Ronaldo uttalte til Morgan at han er lei av mangelen på respekt han opplever og hevder at han blir forsøkt presset ut av klubben. 37-åringen sier han opplever behandlingen han har fått i klubben som et svik, og at han omtales som «det svarte fåret» som får skylden for alt som går galt i United.

Det har vekket kraftige reaksjoner.

– 99 prosent av Uniteds tilhengere vil være på Erik ten Hags side, noe som viser hvor dårlig Ronaldo har håndtert dette, skriver tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på Twitter.

– Den ene prosenten er Rio (Ferdinand), Roy (Keane) og Patrice (Evra), følger han opp med i neste tweet.

Journalist i Sky Sports, Kaveh Solhekol, melder på Twitter at Manchester United fikk vite om intervjuet så sent som på vei hjem fra bortekampen mot Fulham søndag kveld, og at både ledelse og lagkamerater er ekstremt skuffet over portugiseren.

– Manchester United vil nå vurdere alle sine alternativer angående Ronaldo. Ledelsen og spillerne forstår ikke hvorfor han har sagt det han har sagt. De er enormt skuffet over hans mangel på respekt for klubben, manageren og lagkameratene, skriver Solhekol.