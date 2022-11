Danmark med ny EM-seier – 26-17 mot Kroatia

NTB

Danmark hadde kontroll på Kroatia fra start, vant 26-17 og styrket muligheten for plass i semifinalen i håndball-EM.

Danskene sikret seg en klar ledelse (6-1, 10-5 og 14-8 ved pause) i 1.-omgangen og var ikke truet senere i oppgjøret.

Seieren sendte Danmark opp i seks poeng etter fire tellende kamper i hovedrunden. Danskene slo Ungarn 29-27 torsdag og møter Norge onsdag.

Kroatia startet hovedrunden med 18-26-tap mot Slovenia og har to poeng på fire oppgjør. Det betyr at kroatene ikke kan komme seg til semifinale i mesterskapet. Det klarte Kroatia for to år siden da de sikret seg bronse.

Senere i kveld spiller Norge mot Sverige.