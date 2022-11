Nuñez-dobbel da Liverpool vant i Klopp-fraværet

Darwin Núñez (t.v.) og Roberto Firmino sto for målene til Liverpool da de rødkledde slo Southampton hjemme i ligaen lørdag. Foto: Jon Super / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

To mål fra Darwin Núñez og en velplassert heading fra Roberto Firmino i første omgang var nok til at Liverpool vant 3-1 over Southampton i ligaen lørdag.