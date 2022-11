Ragne Wiklund tok karrierens første verdenscupseier på 3000-meteren i Stavanger

Ragne Wiklund under 3000-meteren for kvinner i Stavanger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Ragne Wiklund innledet verdenscupsesongen på skøyter med seier på 3000-meteren på hjemmebane i Stavanger fredag.

Wiklund ble klokket inn til uhyre sterke 4.03,119. Underveis passerte det norske håpet på tider som gjorde at hun snuste på en sluttid på under fire minutter. Det gikk til slutt ikke, men Wiklund åpnet likevel sesongen internasjonalt med et pangløp.

Det norske håpet gikk i det sjette paret mot den sterke canadieren Isabelle Weidemann. Seieren i den duellen var det aldri noen tvil om hvem som skulle ta.

Wiklund gikk meget offensivt til verks i Sørmarka Arena og la press på parkamerat Weidemann. 22-åringen gikk på stabile rundetider gjennom store deler av løpet, men måtte litt opp på sisterunden.

Avslutningen skulle uansett vise seg å være sterk sammenliknet med alle andre.