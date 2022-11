Johaug håper og tror på Østberg: – Krysser alle fingrer

NTB

Therese Johaug (34) tror venninnen Ingvild Flugstad Østberg (31) er tilbake på startstreken når langrennssesongen starter på Beitostølen senere i måneden.

Der skal ikke Johaug selv konkurrere siden hun har lagt opp, men reiser dit som ekspertkommentator for NRK.

Et av spenningsmomentene er om Ingvild Flugstad Østberg stiller på startstreken helgen 19.-21. november. 31-åringen har ikke passert de siste helsetestene og har ikke konkurrert siden før jul i 2021.

Da fikk hun et par verdenscuphelger etter å ha vært ute i lang tid. Østberg fikk startnekt av Norges Skiforbund for første gang i november 2019.

Tro

Denne gangen tror Johaug at Østberg kommer til å klare helsetesten. De to har trent jevnt sammen i de siste månedene.

– Jeg krysser alle fingrer for at Ingvild kommer seg tilbake på startstreken, og jeg vet at hun gjør alt hun kan for å klare det. Ingenting hadde gledet meg mer enn om hun hadde stilt til start og fått en hel sesong. Hun trener vanvittig bra og legger ned den innsatsen som kreves. Det hadde vært fantastisk moro om hun hadde klart det, sa Johaug til NTB da Johaug presenterte boken sin «Hele Historien» i Oslo sist uke.

Et comeback av en friskmeldt Ingvild Flugstad Østberg ville ha vært ønskelig og velkomment for et samlet Ski-Norge

Utenfor

Etter at flere at de mest rutinerte har sluttet i løpet av de siste årene, er det behov for rutinert blod i internasjonale konkurranser.

En Østberg i tilnærmet normalt slag er i stand til å kjempe med de beste i verden.

Østberg har stått utenfor landslaget i de siste sesongene, men stiller nok mer eller mindre på linje med landslagsløperne når det gjelder mulighetene til å kvalifisere seg inn til renn i verdenscupen.