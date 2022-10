Qatar betaler VM-fans i bytte mot god PR

50 nederlandske fotballfans får sine VM-reiser betalt av Qatar. Til gjengjeld må de skrive innlegg i sosiale medier som igjen skal brukes til markedsføring.

De 50 fra Nederland får også betalt losji av golfstaten, skriver den nederlandske avisen NOS.

Fansen har fått beskjed om at skal oppføre seg etter viss mal der de bare skal publisere positive innlegg om det kritiserte mesterskapet.

Bedt om å angi andre



I et code of conduct-dokument er det også satt som betingelse at fans rapporterer om «støtende» reaksjoner fra tredjepart. Dersom supportere ikke overholder avtalen, kan den kanselleres av VM-organisasjonen.

Alle innlegg som ikke følger koden, kan slettes.

– Fristelsen til å takke ja var stor

Supporterne som deltar, er fullt bevisst på Qatars brudd på menneskerettigheter.

– Personlig mener jeg at sport og politikk skal holdes atskilt, sier Leon van der Wiik. Han er koordinator for de nederlandske supporterne som er plukket ut til å delta i prosjektet.

Noen har sagt at de reiser ned til mesterskapet, men sier at de ikke har akseptert innbydelsen fra Qatar.

– Fristelsen til å takke ja var stor, men jeg synes ikke at vi skal oppføre oss som forretningsfolk på vegne av Qatar, sier en av dem.

Nederland er i samme VM-gruppe som vertsnasjonen Qatar, Ecuador og Senegal.

Fotball-VM starter 20. november.