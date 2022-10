Kalfoss blir fagsjef i langrenn

NTB

Per Elias Kalfoss (50) er ansatt i den nye rollen som fagsjef i norsk langrenn. Hans inntreden letter på arbeidspresset til langrennssjef Espen Bjervig.

Norges Skiforbund bekreftet valget av Kalfoss mandag. Han får det sportslige ansvaret for landslagene.

– Med kribling i magen gleder jeg meg til å jobbe med og lære av en av de sterkeste prestasjonskulturene i idretten hvor det er vist en spesiell evne til å gjenskape suksess fra mesterskap til mesterskap, sier Kalfoss i en pressemelding.

Ansettelsen er av det interne slaget. Kalfoss har hatt ulike roller i NSF siden 1998.

– En sterk motivasjonsfaktor til å gå inn i denne spennende stillingen er å kunne fortsette arbeidet med å styrke den røde tråden i utviklingen av norsk langrenn, påpeker 50-åringen fra Trysil.

Kalfoss skal rapportere til Bjervig og inngår i hans ledergruppe.

– Med overordnet ansvar for sportslig drift av alle langrenns landslag er jeg – med min gode kjennskap til Per Elias – trygg på at hans egenskaper og væremåte vil tilføre utvikling på tvers av et svært komplementært og dyktig trenerteam, som sammen skal nå nye mål for Norge som verdens beste langrennsnasjon, sier Bjervig.

Langrennssjefen ga tidligere i år uttrykk for hans jobb til tider har vært for omfattende for én person. Derfor blir oppgavene nå silt ut i en administrativ og en sportslig rolle.

Kalfoss var i sin tid aktiv kombinertløper.