Høgmo studerte storklubber og Glimt – fant gulloppskriften

NTB

Med festfotball har Per-Mathias Høgmo gjort Häcken til en tittelvinner i Allsvenskan. Han la slagplanen etter å ha forsket på ulike 4-3-3-lag.

Søndag kunne klubben fra Hisingen i Göteborg feire sitt første seriegull. Det skjedde 506 dager etter at Høgmo tok over et lag som lå sist på tabellen.

I år har Häcken blomstret og fått mye ros for sin underholdende spillestil. En høst med 14 strake kamper uten tap greide ingen av rivalene å henge med på.

– Resultatene og måten vi spiller på, taler for seg, sa Høgmo etter 4-0-seieren borte mot bynabo IFK Göteborg.

Ulike ideer

Det ble storseier selv om laget måtte spille derbyet uten toppscorer Alexander Jeremejeff.

– Vi jobber med begrepet «modig». I det ligger det at vi har investert mye i både fysisk og mental trening. Vi vet hvordan vi skal spille. Det gjør oss trygge og modige, forklarer Høgmo.

Tidligere i høst fortalte han til TT at spillopplegget ble lagt i sesongoppkjøringen.

– Vi gjorde en analyse og bestemte oss for å spille 4-3-3 med høyt press og stor gjennombruddsstyrke. Et raskt spill i lengderetningen. Jeg forsket litt på ulike lag som spiller 4-3-3: Manchester City, Liverpool, Ajax og Bodø/Glimt i Norge. Vi hentet litt ulike ideer.

Legendestatus

Et stort antall Häcken-supportere tok imot de nybakte mesterne da de kom til klubbens hjemmearena for å feire gullet søndag kveld.

Høgmo var blant dem mange ville gratulere, prate og ta bilder med.

– Så mange glade mennesker. Det er dette som er fotball, sa Høgmo.

Mannen fra Grantangen i Troms hadde fra før høy status i Sverige etter redningsaksjonen i Djurgården i 2013. Nå er han for alltid sikret legendestatus i Häcken.