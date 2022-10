Verstappen i egen klasse i Mexico – satte ny seiersrekord i Formel 1-VM

NTB

Verdensmester Max Verstappen tok starten og innkasserte sesongens 14. seier under VM-runden i Formel 1 i Mexico søndag. Ingen har tatt flere i samme sesong.

Det nederlandske førerfenomenet har vært i en helt egen klasse i 2022-sesongen. VM-tittelen er for lengst sikret, hans andre på rad. Søndag vant Verstappen foran Mercedes-fører Lewis Hamilton.

Red Bull-fører Sergio Perez fulgte på tredjeplass, mens George Russell sørget for at det også ble to Mercedes-førere topp fire.

– Det har vært et fantastisk år så langt. Vi nyter det, og vi vil definitivt ha mer, sa Verstappen i seiersintervjuet.

– Jeg ga alt. Jeg pushet hardt, sa Red Bull-fører Perez til full jubel fra de 70.000 på tribunene. Han er mexicaner.

McLaren-duoen Carlos Sainz og Charles Leclerc ble nummer fem og seks, mens Daniel Ricciardo tok en oppløftende sjuendeplass til tross for at han fikk en ti sekunders straff etter et sammenstøt med japaneren Yuki Tsunoda.

Ny rekord

Verstappens seier var den 14. denne sesongen. Det er ny rekord i formel 1-sirkuset. Legenden Michael Schumacher sto øverst på pallen 13 ganger i 2004. Det samme klarte Sebastian Vettel i 2013.

To runder gjenstår av årets Formel 1-sesong. De kan Verstappen bruke til å gjøre rekorden han nå har enda mer uslåelig i framtiden.

Red Bull har nå tatt sju strake seirer i årets Formel 1-sesong.

Mercedes-fører George Russell avsluttet løpet med å sette den raskeste rundetiden.

Søndag sto Verstappen i beste startspor i den mexicanske tynnluften. På forhånd var det spekulert i om Mercedes-duoen Russell og Hamilton kunne utfordre på det uvanlig lange rettstrekket ned mot første sving, men det klarte de ikke.

Verstappen forsvarte tetposisjonen, og bak han smatt i tillegg Red Bull-lagkompis Perez forbi Russell i starten. Det siste skapte naturlig nok voldsom jubel på tribunene.

Thnn luft

Selve løpet forløp uten særlig mye dramatikk.

I forkant av helgen var det mye snakk om at VM-runden i Mexico på forhånd er blant de mer åpne denne sesongen.

Banen i Mexico er kjent for å skape utfordringer for teamene, blant annet fordi den ligger 2240 meter over havet. Lufta er tynn og mer oksygenfattig, hvilke skaper ekstra trøbbel for både biler og førere.

Banen har 17 svinger og er ganske flat.

Den neste Formel 1-runden kjøres i Brasil to uker. Deretter er det sesongfinale i Abu Dhabi.