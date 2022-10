Verstappen sikret seg beste startspor i Mexico

NTB

Verdensmester Max Verstappen senket egen rundetid kraftig i den siste kvalifiseringen og har beste startspor under VM-runden i Formel 1 i Mexico søndag.

Verstappen vant kvalifiseringen foran Mercedes-duoen George Russell og Lewis Hamilton. På fjerdeplass kom hjemmehåpet Sergio Perez.

Mexicanske Perez er lagkompis med Verstappen i Red Bull.

I forkant av lørdagens kvalifisering var det mye snakk om at VM-runden i Mexico på forhånd er blant de mer åpne denne sesongen.

Mercedes-fører Valtteri Bottas vant kvalifiseringen i Mexico for ett år siden, og på den tredje treningen lørdag var Mercedes-førerne igjen raske. Da det gjaldt viste imidlertid Verstappen seg igjen som den raskeste.

Det er sjette gang denne sesongen at nederlenderen står i beste startspor i en VM-runde.

Banen i Mexico skaper utfordringer for teamene, blant annet fordi den ligger 2240 meter over havet. Lufta er tynn og mer oksygenfattig, hvilke skaper ekstra trøbbel for både biler og førere.

Banen har 17 svinger og er ganske flat.