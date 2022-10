Lewandowski reddet Barcelona – Atlètico avsluttet skrekkuke med tap i siste sekund

NTB

Barcelona så ut til å måtte nøye seg med 0-0 og ett poeng i La Liga-møtet med Valencia lørdag, men på overtid ble Robert Lewandowski matchvinner.

Tre poeng skilte Barcelona og Real Madrid i toppen av tabellen i spansk fotball foran helgens serierunde. Etter lørdagens dramatiske overtidsseier er Barcelona ajour, men søndag kan Real igjen skaffe seg luke med seier mot Girona.

Barcelonas stjernegalleri så ut til å måtte gå målløse av banen i bortekampen mot Valencia, men nesten tre minutter på overtid svingte innbytter Raphinha ballen inn på lengste stolpe. Der kastet Robert Lewandowski seg fram og styrte ballen vakkert i mål.

Scoringen var polakkens 13. i ligaen denne sesongen. Lewandowski har scoret på bestilling for Barcelona etter overgangen fra Bayern München.

Atletico-smell

Atlético Madrid rundet på sin side av en miserabel uke med å tape lørdagens La Liga-møte med Cádiz i kampens aller siste sekund.

Oppgjøret endte 3-2 til Cádiz etter dramatiske avslutningsminutter som inneholdt en mye diskutert scoring.

Atlético Madrid ble tidligere denne uken slått ut av mesterligaen etter 2-2 mot tyske Leverkusen. Resultatet var en kjempenedtur for hovedstadsklubben.

Lørdag fortsatte elendigheten. Cádiz tok ledelsen allerede etter 27 sekunders spill. Theo Bongondas mål er den raskeste som er scoret i den spanske toppdivisjonen denne sesongen.

Ni minutter før full tid trodde de fleste at Alex Fernandez hadde punktert kampen da han la på til 2-0, men Atletico hadde en kjempespurt på lager. Først satte Luis Hernández ballen i eget mål, og like etter reduseringen hamret João Félix inn 2-2. Da var det spilt 89 minutter.

Sent drama

Den elleville avslutningen hadde imidlertid enda en tvist på lager. Ni minutter ut i overtiden satte Cádiz-spiller Ruben Sobrino ballen i mål etter et innlegg fra Ivan Alejo. Målet ble stående etter en lengre VAR-sjekk til tross for at det kunne virke som Sobrino brukte hånden da han scoret.

– Ting går ikke vår vei akkurat nå, sa Atletico-trener Diego Simeone etter kampen.

– Nå må vi være sterke, vise litt ryggrad og beholde roen, fordi det kommer til å komme både urettmessig og rettmessig kritikk, fortsatte han.

Atlético Madrid ligger på tredjeplass i La Liga, åtte poeng bak byrival og serieleder Real Madrid. Cádiz har kun Girona og Elche bak seg.