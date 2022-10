Haugesund vant etter hands-mål: – Det er sånn fotball er

NTB

Danske Søren Reese scoret med hånden da Haugesund slo Strømsgodset 2-1 i Eliteserien lørdag.

Reese kom seg løs på en corner etter 24 minutter, men traff ikke ballen med hodet. Det gjorde han derimot med armen.

– Jeg løper bare inn i den. Det er sånn fotball er. Vi tar det vi kan få, sa dansken til Discovery i pausen.

Reese understreket overfor kanalen at han ikke brukte armen med vilje.

Thomas Grøgaard reduserte for Godset, før Bilal Njie ble matchvinner like etter pause.

Forlenget svak rekke

Første omgang var hektisk. Strømsgodset åpnet best, men Haugesund sto imot. Etter 25 minutter var Reese på plass på corneren og scoret med armen.

Hjemmelaget hadde blant annet et stolpetreff, men det hadde til gjengjeld Haugesund også med to rammetreff i samme sjanse. Helt på overtid var Grøgaard frampå og skled inn 1-1 via tverrliggeren og stolpen fra skrått hold.

Njie headet Strømsgodset tilbake i føringen like etter hvilen. Angriperen kunne fått sin andre like etter, men ble hindret av en god Viljar Myhra i Godset-buret.

Hjemmelaget maktet ikke å få sin utligning og forlenget sin svake høstrekke. Drammenserne har kun tatt ett poeng på de fire siste kampene.

Selvik imponerte

Lørdag var keeper Egil Selvik den store årsaken til at det ikke ble poeng på Godset. Keeperen var i det umulige hjørnet.

– Kaotisk til tider. Det var ekstremt mye å gjøre i dag. Det er deilig å kunne bidra og dra i land seieren, sa Selvik til Discovery.

Odd og Bodø/Glimt gjenstår i serieavslutning for Strømsgodset. For Haugesund er det Vålerenga og Sandefjord som står på menyen.