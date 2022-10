Rekord-Brann feiret opprykket med storseier: – Har hatt hele Bergen med oss

Brann-spillerne har hatt mye å juble for denne sesongen. Felix Horn Myhre scoret to mål lørdag. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Brann fullførte opprykksfesten med 4-1-seier over KFUM og tok rekorden for flest poeng på én sesong i 1. divisjon. Også Stabæk er klare for Eliteserien i 2023.

Branns sesong har vært en eneste stor triumfferd mot et comeback i Eliteserien etter nedrykket i fjor. Aalesunds poengrekord med 79 fra 2019 ble lørdag slått. Branns fangst endte til slutt på 81.

– Nå har vi den rekorden òg, smilte Brann-trener Eirik Horneland til Discovery.

Brann har også fått med seg flest seirer, flest scoringer og færrest baklengsmål i 1. divisjonshistorien. Dde rødkledde har også rykket opp med tidenes største poengmargin på nest øverste nivå.

Lørdagens seier over KFUM foran nesten 13.000 tilskuere ble fullbyrdet av Niklas Castro og Bård Finne, som på overtid scoret hvert sitt mål.

Branns eneste tap denne sesongen kom mot Mjøndalen for tre uker siden.

Sjokkstart

– Det var sesongen vi måtte levere, og da er det greit å gjøre det skikkelig, og det synes jeg virkelig vi har gjort, sa Horneland.

– Vi har hatt hele Bergen med oss. Det har vært utrolig, la han til.

KFUMs Petter Nosakhare Dahl sjokkerte vertene da han satte inn 1-0 mellom beina på Brann-keeper Mathias Dyngeland. Det tok ikke lang tid før Branns midtbanemann Felix Horn Myhre slo tilbake.

Først satte Myhre inn en retur fra elleve meter. På overtid av overtiden i 1. omgang var han på rett plass igjen, da han bøyde ballen i mål fra 16 meter. På overtid kom det to nye Brann-mål.

Fest på Nadderud

På Nadderud måtte absolutt alt gå galt for at Stabæk ikke skulle få feire 2.-plass og opprykk til Eliteserien. KFUM måtte slå Brann, samtidig som Stabæk tapte og 16 plussmål måtte utliknes.

Midtstopper Nicolai Næss startet festen etter en time da han scoret med et langskudd. Victor Wernersson la på til 2-0 etter drøyt 80 minutter.

I pausen ble lørdagen komplett for bæringene da «Mr. Stabæk», Ingebrigt Steen Jensen ble innlemmet i klubbens «Hall of Fame». Jensen har hatt et stort engasjement for klubben i lang tid og får mye av æren for reisen klubben har hatt på toppnivå.

Opprykkskvalifisering

KFUM, Start, Kongsvinger og Sandnes Ulf lå alle på kvalifiseringsplass før den avgjørende runden og lå også der etter lørdagens kamper.

KFUMs tap for Brann gjorde at Start gikk forbi og kapret tredjeplassen. Det betyr bare én kamp for sørlendingene før et eventuelt kvalikoppgjør mot laget på 14.-plass i Eliteserien. Start slo Ranheim 2-1 hjemme etter scoringer av Bjarni Antonsson og Alagie Sanyang. Simon Marklund scoret Ranheims mål.

– Denne sesongen er fantastisk ut fra ressursene vi har oppe på Ekeberg. Det er bare å klappe seg selv på skuldra, sa KFUM-trener Jørgen Isnes.

Sandnes Ulf endte på 6.-plass og møter Kongsvinger i første kvalifiseringskamp. Vinneren av den kampen møter fjerdeplasserte KFUM i en duell om å møte Start.

Skeid endte på 14.-plass og skal spille kvalifisering for å holde seg i divisjonen.

Grorud og Stjørdals-Blink var nedrykksklare allerede før den siste runden.