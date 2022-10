Utleid Arsenal-spiller skadd i knivangrep i Italia må opereres

Pablo Marí, her etter en scoring for Monza i Serie A, er blant de skadde etter knivangrepet på et kjøpesenter nær Milano. Foto: Claudio Grassi / LaPresse via AP / NTB

NTB

Arsenal-utleide Pablo Marí ble torsdag kveld knivstukket på et kjøpesenter i utkanten av Milano. Fredag blir midtstopperen operert.

Det melder Sky Sports. Inngrepet blir gjort for å hindre at 29-åringen får permanente muskelskader i ryggen. Mari var på handletur med sønnen og kona da han ble angrepet.

En person ble drept, og flere andre ble skadd da en 46 år gammel mann gikk til angrep i et kjøpesenter i Milano-forstaden Assago torsdag kveld. Mannen ble ifølge BBC lagt i bakken av personer på stedet i påvente av politiet.

Kanalen skriver videre at gjerningspersonen har en historikk med psykiske problemer. Politiet har utelukket at terror var bakgrunnen for angrepet.

Arsenal bekreftet kort tid etter på sitt nettsted at Mari, som er utleid til den italienske Serie A-klubben Monza, var blant de rammede. Han fikk stikkskader i ryggen, men de er ikke livstruende.

– Jeg har akkurat hørt om det. Jeg vet at Edu (Arsenals tekniske direktør) har vært i kontakt med familien hans. Han er på sykehus, men det virker som det går bra med ham, sa Arsenal-manager Mikel Arteta etter lagets 0-2-tap for PSV Eindhoven i europaligaen.

– Vi har vært i kontakt med Pablos agent, som har sagt at han er på sykehus og ikke alvorlig skadd, står det i uttalelsen på klubbens nettsted. Våre tanker er hos Pablo og de andre ofrene for denne forferdelige hendelsen.

Monza-direktør Adriano Galliani tvitret sin støtte til den 29-årige spanske midtstopperen.

– Kjære Pablo, vi er her for deg og din familie. Vi er glad i deg. Fortsett å kjempe som du pleier. Du er en kriger og vil snart bli bra, skrev han.