Johaug-avsløring i ny bok – ville legge opp i 2017

Samboeren Nils Jakob Hoff har alltid vært en sterk støttespiller for Therese Johaug. Her etter tremila i Holmenkollen sist vinter. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

I oktober 2017 fortalte Therese Johaug samboeren Nils Jakob Hoff at hun ville legge opp. Det kommer fram i boken «Hele historien».

Dopingutestengelsen hadde tæret på motivasjonen, og i september 2017 opplevde Johaug for første gang i karrieren at hun ikke hadde lyst til å trene. Hun så ikke lenger vitsen.

Da Nils Jakob mistet faren i samme periode ble alt som var trist fra før, bare enda tristere. Under en ferietur i Sarasota i Florida stoppet det helt opp. Treningstøyet ble liggende urørt. Johaug opplevde tilværelsen som meningsløs.

– Vet du hva, jeg har ikke lyst til å holde på med det her lenger, glapp det ut av henne overfor samboeren, heter det i boken.

Samboer Nils Jakob tok det med fatning og beholdt roen.

– Du skal få lov til å legge opp, hvis det er det du vil, det er helt i orden, svarte Hoff etter å ha fordøyd budskapet.

– Men du får ikke lov til å legge opp her og nå, for nå er du så sliten at du ikke vet selv hva du ligger her og sier, sa han videre.

Da Johaug kom tilbake til Oslo, var treningslysten fortsatt ikke der, men sakte endret dette seg. Resten er historie. Hun gjorde comeback med et brak og tok en rekke gull både to VM og ett OL før hun bestemte seg for å legge opp etter forrige sesong.