Sparta hjalp Stjernen tilbake til tabelltopp

NTB

Sparta herjet med Vålerenga i Oslo og hjalp naboen Stjernen å ta seg tilbake til tabelltopp i eliteserien ishockey.

Stjernen måtte slite mot Grüner, som ledet to ganger og hadde 3-3 til det gjensto ett minutt av kampen, men Stian Nystuens scoring 43 sekunder før slutt ga hjemmelaget tre poeng og serieledelse.

Det var fordi Sparta knuste Vålerenga 5-1 på bortebane. Laget koblet grepet med scoringer av Henrik Knold og Erik Selin før det var spilt tre og et halvt minutt. Sparta økte to ganger til i midtperioden og en i den siste før Vålerenga fikk sitt trøstemål ved Tobias Lindström.

Stjernen er nå ett poeng foran Vålerenga, som har Sparta og Frisk Asker to poeng bak seg. Sistnevnte slo Ringerike 4-2 etter å ha ligget under to ganger. David Morley scoret to av hjemmelagets mål.

Også Storhamar måtte vende til seier da Manglerud Star ble slått 4-1.

Stavanger Oilers imponerte stort da Lillehammer ble knust 8-0 på bortebane. André Strandborg, Paul Bittner og Dan Kissel scoret to ganger hver for Oilers, som i likhet med Storhamar er sju poeng bak serielederen.