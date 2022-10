Caroline Graham Hansen av banen med hamstringskade i Barcelona-seier

NTB

Caroline Graham Hansen ble skadd i slutten av første omgang da Barcelona slo svenske Rosengård 4-1 i mesterligaen. Hun skal til undersøkelser fredag.

Barcelonas tier fikk en smell i en duell med hjemmelagets venstreback Jessica Wik ute ved sidelinja etter 36 minutters spill. Hun prøvde å vinne ballen etter et innkast for hjemmelaget, løftet høyrebeinet og tok seg umiddelbart til baksiden av låret.

28-åringen satte seg deretter ned. Hun gråt da Barcelonas lege kom ut på banen for å se til henne. Den norske stjernespilleren gikk selv av banen, men var tydelig preget.

– Caroline Graham Hansen merket ubehag i hamstringen på høyre lår. Fredag skal de nødvendige undersøkelser gjøres for å finne diagnosen, meldte Barcelona på Twitter.

Scoret fra midtstreken

Aitana Bonmati scoret to ganger i første omgang, mens Mariona Caldentey sto for kampens høydepunkt da hun scoret fra midtstreken i det 65. minutt. Hun så at keeper Teagan Micah sto langt ute og sendte ballen i en bue over henne. Samme Caldentey fastsatte resultatet på overtid.

Olivia Holdt scoret Rosengårds mål rett før pause. Ingrid Syrstad Engen kom inn litt etter 3-1-målet.

– Det var et rettferdig resultat. Barcelona er verdens beste lag, sa Rosengård-kaptein Mia Olsson.

Utrolig vending

Barcelona topper gruppa med full pott. Det har også Alexander Strauss' Bayern München, som sto for en fantastisk vending da Benfica ble slått 3-2 på bortebane.

Scoringer av Nycole Raysla og Cloé Lacasse ga Benfica en sensasjonell 2-0-ledelse, men høyreback Maximiliane Rall skapte ny spenning med sin redusering midtveis i 2. omgang.

Så presenterte engelske Georgia Stanway seg med to drømmetreff som vendte kampen. Utligningen kom i det 83. minutt, vinnermålet i åttende tilleggsminutt.

Emilie Bragstad var ubenyttet reserve for Bayern.

Arsenal på topp

Arsenal er alene på tabelltopp i gruppe C etter å ha slått poengløse Zürich 3-1 med et reservepreget lag. Lina Hurtig avgjorde kampen med to mål, etter at Jordan Nobbs scoret ledermålet med en utsøkt volley.

Frida Maanum, som imponerte stort i 5-1-seieren borte mot Lyon sist og i helgens eliteserierunde, kom inn og spilte den siste drøye halvtimen.

I samme gruppe ble det 1-1 mellom Juventus og tittelforsvarer Lyon, som fortsatt må greie seg uten en skadd Ada Hegerberg. Lindsey Horan ga Lyon ledelsen, men et selvmål av Melvine Malard sørget for at Lyon fortsatt er uten seier i gruppespillet.