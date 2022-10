Johaug om dopingpressekonferansen: – Det kokte fullstendig over for Nils Jakob

Therese Johaug, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Espen Graff og lege Fredrik Bendiksen på pressekonferansen i oktober 2016 etter at det ble kjent at Johaug hadde havnet i dopingklisteret.

Therese Johaug forteller om noen helt surrealistiske dager fra hun fikk beskjed om sin positive dopingtest og fram til hun møtte offentligheten.

Det tok ni dager før hun fikk beskjeden fra Antidoping Norge til pressekonferansen på Ullevaal stadion. Der fortalte hun hva som hadde skjedd.

Johaug forteller i boken «Hele Historien» om et opphetet møte med Norges Skiforbund. Diskusjonen handlet om offentliggjøring av saken. Der opplevde hun det som at skiforbundet oppfordret henne til å holde dopingsaken skjult med løgner i noen dager for ikke å ta glansen av et planlagt kickoff for alle grener.

Samboeren Nils Jakob Hoff var ikke blid.

– Til slutt kokte det fullstendig over for Nils Jakob, som normalt er en sindig kar. I en voldsom bevegelse klasket han de svære nevene sine på bordet, skjøv seg bakover på stolen og reiste seg opp mens han brølte ut en tordentale om hvor jævlig jeg hadde hatt det de siste dagene og hvor langt nede jeg var. Hvordan det tæra på å bære rundt på denne fryktelige hemmeligheten som handla om min troverdighet som menneske. «Og nå vil dere at Therese skal gå ut og ljuge?» ropte han rasende, samtidig som han tok opp en penn fra bordet og kasta den av all kraft. Den føk igjennom rommet som et prosjektil, ikke langt over huet på skipresidenten, og traff veggen med et smell, beskriver Therese i boken.

Therese Johaug skriver også at hun burde ha ordlagt seg og oppført seg annerledes under selve pressekonferansen.

– Å slå i bordet var heller ikke bra. Jeg mista rett og slett litt kontrollen der jeg satt. Det hjalp ikke hvor mye Nils Jakob og jeg hadde øvd kvelden før, følelsene tok fullstendig overhånd, og det skulle ta lang tid før jeg faktisk klarte å se min egen sak med litt perspektiv, sier hun.