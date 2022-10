NRK: Norges Fotballforbund får millionerstatning etter ulovlig bildebruk av Haaland og Ødegaard

Erling Braut Haaland (t.h.) og Martin Ødegaard på landslagstrening forrige måned. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Norges Fotballforbund vant fram mot Trannel i retten. Spillselskapet må betale 1,8 millioner kroner for å ha brukt et bilde av landslagets to største stjerner.