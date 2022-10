Barcelona-topp toner ned CL-fiaskoen: – Kan ikke skylde på spillerne eller treneren

NTB

For andre år på rad forliste Barcelona i Champions League-gruppespillet. Klubbpresident Joan Laporta minner alle på at Xavis prosjekt er ungt og trenger tid.

Storklubben var allerede slått ut før avspark i onsdagens kamp hjemme mot Bayern München. Det sørget Inter for ved å slå Viktoria Plzen 4-0 tidligere på kvelden.

– Det er synd, men du kan ikke skylde på spillerne eller treneren. Vi må se framover, for vi har igjen La Liga og andre turneringer. Dette er et ungt prosjekt, og vi visste fra starten av det kom til å svinge opp og ned. Ligaen gjenstår, og vi må vise at vi kjører på videre, sa Laporta til Barca TV etter 0-3-nederlaget for Bayern.

Også i fjor tok Barcelonas mesterligasesong slutt før utslagsfasen. Da skjedde det for første gang siden 2000. Mange vil mene at årets fadese er verst. I sommer ble stjernespissen Robert Lewandowski og flere andre spillere hentet til Camp Nou.

Det ble gjort selv om klubben har en svært anstrengt økonomi. I Spania er det blitt meldt at Barcelona foran sesongen budsjetterte for å nå kvartfinalen i Champions League. På nyåret skal katalanerne i stedet spille europaligakamper.