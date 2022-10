Storbritannias utenriksminister kritiseres for «tonedøv» Qatar-oppfordring

Storbritannias utenriksminister James Cleverly kritiseres for sin oppfordring til LHBT-personer om å «respektere Qatars lover og kultur» under fotball-VM. Foto: Frank Augstein, AP / NTB

NTB

Storbritannias utenriksminister James Cleverly ber LHBT-personer som reiser til VM i Qatar om å respektere lokale lover og kultur. Det skaper reaksjoner.

Homoseksualitet er ulovlig i landet som er vert for VM-sluttspillet for menn.

– En av tingene jeg vil si til fotballtilhengere er, dere vet, vær snille å vise respekt for vertsnasjonen, sa Cleverly onsdag til LBC radio.

– De prøver å sørge for at folk kan være seg selv og nyte fotballen, og med litt fleksibilitet og kompromissvilje hos begge parter kan det bli et trygt, sikkert og spennende VM-sluttspill.

Three Lions Pride, en engelsk tilhengergruppe for LHBT-personer, reagerer sterkt.

– Å insinuere at et akseptabelt og passende sikkerhetstiltak er å være «mindre skeiv» tvinger oss tilbake i skapet og setter vår mentale helse i fare, skriver organisasjonen i en uttalelse.

Lucy Powel, som er kulturpolitisk talsperson for Labour, kaller Cleverlys uttalelser «sjokkerende tonedøve».

Lagkapteinene for flere europeiske VM-lag, blant dem England, Frankrike og Tyskland, skal bære kapteinsbind i regnbuefarger under VM.