Norske skitrenere i Kina er oppsagt

NTB

Ole Marius Bach og Bernhard Rønning tror langrennssatsingen i Kina henger i en tynn tråd etter at de mistet jobben som trenere.

Begge trønderne bekrefter overfor Adresseavisen at deres kontrakter er avsluttet.

Bach og Rønning har begge vært i Kina over flere år og tror at satsingen på langrenn i landet er i ferd med å bli lagt ned.

– De skifter ut hele organisasjonen. Det er en slags nullstilling. Jeg er veldig usikker på om det blir en langrennssatsing denne vinteren eller i fremtiden. Denne sesongen tror jeg utøverne går glipp av iallfall, sier Rønning.

Lars Christian Aabol er ikke oppsagt ennå, men innrømmer at det ser mørkt ut.

– Jeg er i dialog med dem, og alt er veldig usikkert. Jeg vet mer om et par uker. Akkurat nå prøver vi å finne gode løsninger for hvordan sesongen kan løses, men det er ingen tvil om at dette ser veldig mørkt ut.