NHL: Kessel slo ellevill «ironman»-rekord

NTB

Phil Kessel satte ny rekord i antall kamper på rad i National Hockey League da han gikk på isen i sitt 990. strake oppgjør i National Hockey League.

Kessel overtok Keith Yandlers såkalte «ironman»-rekord i NHL da Vegas Golden Knights vant 4-2 hjemme mot San Jose Sharks onsdag. Amerikaneren scoret kampens første mål. Yandlers gamle rekord lød på 989 kamper på rad.

35-åringen er altså kjent for ikke å skulke jobben. Sist gang han gikk glipp av en kamp, var 30. oktober 2009, da hans daværende klubb, Toronto Maple Leafs, tapte mot Montreal Canadiens

Da var Kessel skadet i skulderen.

Prestasjonen i NHL-sammenheng blir bare større av det faktum at Kessel som 19-åring ble rammet av testikkelkreft.

Kessel tangerte Yandlers rekord så sent som mandag kveld da Goldens Knights vant 3–1 mot gamleklubben Toronto Maple Leafs.

35-åringen har ved flere anledninger vist at rekorden betyr mye for han, som da han spilte på borteis for Arizona Coyote mot Detroit Red Wings i fjord. Kessel spilte kun ett bytte før han dro til flyplassen, og tok sin privatjet tilbake til Phoenix for å være med på fødselen til sitt første barn.

Arizonas trener André Tourigny har senere fortalt at Kessel til og med var klar for å spille hele kampen, men treneren insisterte på at han skulle dra.