FCK slått ut i Europa – mer spill på Sevilla

Isco (t.h.) var blant Sevillas målscorere da FCK København ble slått 3-0 i Champions League. Her er han i duell med Elias Jelert. Foto: Jose Breton / AP / NTB

NTB

FC København får ikke mer europacup på nyåret. Tirsdag røk danskene 0-3 borte mot Sevilla og ender sist i sin Champions League-pulje.

Gjestene troppet opp med et ungt og uerfant lag i Sør-Spania. Lenge lyktes de med å strupe Sevillas offensiv, men etter en drøy time glapp det. Da gikk innbytter Youssef En-Nesyri på et smart løp i boksen og nikket inn 1-0.

Det gjorde marokkaneren på en perfekt slått ball signert Papu Gómez. Det var hans andre scoring i høstens gruppespill. I sluttfasen løsnet det skikkelig for vertene med scoringer fra Isco og Gonzalo Montiel.

FCK venter fortsatt på sitt første CL-mål for sesongen. København-klubben står med 0-11 etter fem mesterligakamper. To poeng er fasiten etter to målløse hjemmeoppgjør i Parken.

I metallet

Tirsdagens kamp handlet i praksis om å bli nummer tre i en gruppe som også består av Manchester City og Borussia Dortmund. Vinneren kom til å være sikret den posisjonen og utslagsspill i europaligaen tidlig i 2023.

Sevilla kan fortsatt håpe på å ta igjen Dortmund og følge City til åttedelsfinale i Champions League, men sjansene for det er ikke gode.

Det ble to danske treff i tverrliggeren etter hvilen. Kevin Diks headet i metallet som det første han gjorde som innbytter få minutter før Iscos vakre 2-0-scoring.

I første omgang var FC København nærmest nettsus. Hakon Haraldsson tvang Sevillas målvakt Marko Dmitrovic ut i full strekk. Hjemmelaget holdt mye på ballen, men slet med å skape kvalifiserte sjanser.

Mareritt

Kasper Dolberg skuffet på topp for Sevilla. Dansken ble erstattet av En-Nesyri i pausen, og det var et lykkelig valg. Dessverre for kampens første målscorer måtte han ut med skade 20 minutter før slutt.

Det ble VAR-drama på stillingen 0-0 etter sidebytte. Dommeren sjekket en handssituasjon på monitor, men landet på at FCK-svensken Viktor Claesson skulle hatt frispark før han var borti ballen med hånden. Dermed ingen straffe.

Overtiden ble et mareritt for FCK. Der ble det både en tredje baklengs og en utvisning på Davit Khocholava (to gule kort).