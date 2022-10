NHL: Mot tusen kamper på rad – tangerte rekord

Vegas Golden Knights' Phil Kessel tangerte mandag rekorden for antall kamper på rad i NHL, og står nå med 989. Foto: AP / Steve Marcus / NTB.

NTB

Phil Kessel tangerte den såkalte «ironman»-rekorden da han mandag kveld noterte 989 kamper på rad i National Hockey League.

Kessel, som spiller for Vegas Golden Knights – kunne feire seier 3-1 mot gamleklubben Toronto Maple Leafs i nattens NHL-kamp, samtidig som han tangerte Keith Yandlers såkalte «ironman»-rekord på 989 kamper på rad i NHL.

35-åringen er altså kjent for ikke å skulke jobben. Sist gang han gikk glipp av en kamp, var 30. oktober 2009, da hans daværende klubb – mandagens motstander – Toronto tapte mot Montreal Canadiens

Da var Kessel skadet i skulderen.

Prestasjonen i NHL-sammenheng blir bare større av det faktum at Kessel som 19-åring ble rammet av testikkelkreft.

– Det forandret hvem jeg er og endret mitt syn på livet, sier Kessel til nhl.com.

Pølse i brød

Historiene rundt Kessel er derimot mange, og handler blant annet om at han skal være litt for glad i mat til å være idrettsmann og at han skulle være lat og utrent.

Hans prestasjoner på ishockeybanen taler derimot for seg selv. Phil Kessel har vunnet Stanley Cup to ganger med Pittsburgh Penguins, og han har tatt OL-sølv med USA. Han er betegnet som en av de beste amerikanske spillerne på 2000-tallet.

35 år gamle Kessel er også betegnet som et monster i treningsrommet til tross for at han er svært glad i pølse i brød.

Pølse i brød har forfulgt han siden han forlot Toronto Maple Leafs til fordel for Pittsburgh i 2015. Da han hadde sin store dag med Stanley Cup-trofeet i 2017, la han ut et bilde hvor han spiste pølse i brød rett fra pokalen.

Betyr mye

At rekorden betyr mye for ham merkes i fjor da han spilte for Arizona Coyotes. I bortekampen mot Detroit Red Wings spilte han kun ett bytte før han dro til flyplassen, og i sin privatjet dro han tilbake til Phoenix for å være med på fødselen til sitt første barn.

Arizonas trener André Tourigny har senere fortalt at Kessel til og med var klar for å spille hele kampen, men treneren insisterte på at han skulle dra.

På spørsmål på hvor lenge han vil spille svarte han:

– Til noen sier at jeg ikke kan spille mer, sier han.

Mats Zuccarello står med flest kamper av nordmenn i NHL. Han står med 693 grunnspillkamper per 24. oktober 2022, men har hatt flere skadeopphold.