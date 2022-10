HRW: Skeive i Qatar anholdt og mishandlet – NFF reagerer

Det kommer stadig rapporter om menneskerettsbrudd i Qatar, som arrangerer VM i fotball for menn i november og desember. Foto: AP / Darko Bandic / NTB.

Qatarske myndigheter har anholdt og mishandlet skeive bare uker før fotball-VM starter, hevder Human Rights Watch (HRW). Myndighetene benekter påstandene.

Både HRW og Amnesty har de siste ukene på nytt uttrykt bekymring for behandling av gjestearbeidere og LHBT-grupperinger i Qatar, under en måned før VM i fotball for menn starter, skriver Reuters.

Selv om homofili er ulovlig i Golf-staten, har arrangørene av det sterkt kritiserte fotballmesterskapet sagt at alle – uansett seksuell legning – er velkomne til Qatar og at de kan føle seg trygge.

HRW opplyser at de har vært i kontakt med flere skeive som forteller om anholdelse og mishandling, så sent som i september.

– Alle seks har opplyst at de ble tvunget til å signere på at de skulle avstå fra umoralsk aktivitet, heter det i rapporten fra HRW. Tilfellene inkluderer forhold som også ligger noen år tilbake.

Blant de pågrepne skal det ifølge HRW ha vært transkvinner som er blitt tvunget til å gjennomgå konverteringsterapi på en offentlig helseklinikk.

Qatarske myndigheter skriver i en uttalelse til Reuters at HRWs opplysninger er «kategorisk og utvetydig falske». Myndighetene avviser også at de driver sentre der folk gjennomgår konverteringsterapi.

NFF reagerer

Norges Fotballforbund (NFF) skriver i en epost til TV 2 at saken gjør stekt inntrykk.

– Vi er fortsatt veldig bekymret over måten LHBTQI+-personer blir behandlet på i Qatar. NFF og Lise Klaveness sitt møte med Qatars første åpne homofile, Nasser Mohamed, gjorde sterkt inntrykk. Det gjør også lignende berettelser, som de funnene Human Rights Watch nå presenterer, skrev Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon, til kanalen.

NFF har sammen med flere andre forbund stått sammen i kampen mot menneskerettighetsbrudene i Qatar.

– Dette er et av tre punkter vi kommer til å være spesielt opptatt av framover. Allerede i morgen vil UEFA-gruppen, der vi er med, ha et møte der eneste temaet er situasjonen for skeive i Qatar, skriver Anderssen og fortsetter:

– Vi får ikke løst denne saken alene, men sammen med andre forbund og organisasjoner er sjansen større for at vi oppnår en endring. Så oppfordrer vi selvsagt norske – og andre europeiske myndigheter til å legge et enda større press på både Fifa og Qatar.

Sterk kritikk

Qatar og Fifa har i lang tid vært under sterk kritikk for tildeling av mesterskapet. Norges fotballpresident Lise Klaveness har vært stått i front som en av de sterkeste kritikerne og hun har krevd bedring i forholdene for gjestearbeiderne og skeive.