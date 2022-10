Berit Kjøll ønsker seg ny periode som idrettspresident

NTB

Berit Kjøll (66) stiller til gjenvalg som idrettspresident på idrettstinget neste år. Hun har sittet som norsk idretts øverste leder siden 2019.

Det opplyser Norges idrettsforbund i en pressemelding.

– Jeg er veldig motivert for å videreføre arbeidet med å snu frafallet og sikre gode rammebetingelser for norsk idrett etter pandemien. De siste årene har vært krevende for norsk idrett, men vi har stått sammen, oppnådd gode resultater og fulgt opp ambisjonene som ble vedtatt på idrettstinget i 2019, både sportslig og politisk, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Berit Kjøll ble valgt til idrettspresident etter Tom Tvedt i 2019.

Mye av hennes tid som øverste leder i norsk idrett har vært preget av unntakstilstand. Et snaut år etter at hun ble valgt, inntraff pandemien. I år har hun jobbet for å redusere konsekvensene av høyere strømpriser, som har rammet en rekke idrettslag, med krav om bedre støtteordninger fra myndighetene.

Flere kamper

Hun legger spesielt vekt på lagånden og den tette kontakten og solide samarbeidet hun har med tillitsvalgte og ansatte i særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag som helt avgjørende for sin beslutning om å stille til gjenvalg på Idrettstinget i 2023.

– Vi har mange viktige kamper foran oss, men vi er et sterkt lag og jeg har gitt valgkomiteen beskjed om at jeg gjerne fortsetter som lagleder for å sikre kontinuitet og videreføre det gode arbeidet vi sammen har gjort i en veldig spesiell periode, sier Kjøll.

Samarbeid

Hun mener samarbeid og kontinuitet er viktig for å løse utfordringene idretten står overfor både på kort og lengre sikt.

– Strømkrisen truer med å forsterke en allerede alvorlig situasjon i idretten, men alt tyder dessverre på at presset på rammebetingelsene våre blir enda mer krevende fremover. Både folk flest og staten må stramme inn økonomisk samtidig som vi sliter med frafall, større ulikheter knyttet til om folk har råd til å delta og et etterslep på anlegg. Dette er saker jeg brenner for og ønsker å bidra til å sikre kontinuitet i lagarbeidet med å løse, sier Kjøll

Hun har tidligere hatt lederstillinger i selskaper som Huawei, Telenor og Tusenfryd.

Idrettstinget holdes i Bergen i begynnelsen av juni 2023.