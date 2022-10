Alpingutta satte vill norsk rekord: – Helt enormt

NTB

Aldri før har det norske alpinlandslaget hatt med seg sju løpere til 2. omgang i sesongåpningen. Aleksander Aamodt Kilde hyller laget og personene rundt.

Nordmennene preget det som ble en alpinfest på Rettenbach-breen i Sölden søndag. Publikum var tilbake for fullt og laget liv og røre gjennom hele arrangementet. Norske flagg var synlige både blant publikum og på resultattavla.

Sju av åtte norske løpere gikk til 2. omgang, og det er også første gang at Norge har seks løpere som fullfører sesongåpningen i Sölden.

Henrik Kristoffersen kapret den siste pallplassen, mens Lucas Braathen og Rasmus Windingstad fulgte på plassene bak.

– Er ikke det ganske spinnvilt? spør Aleksander Aamodt Kilde retorisk når NTB får ham i tale.

– Råe utøvere, trenere og støtteapparat

Den mestvinnende nordmannen den siste tiden er nettopp Kilde, som hyller innsatsen og det norske laget.

– Det er helt enormt. Vi er nummer tre, fire og fem i et renn som har internasjonal prestisje, og faktisk klare å ha sju løpere til 2. omgang … Vi har et sterkt lag, forteller en entusiastisk Kilde til NTB til tross for at han kjørte ut.

– Vi har råe utøvere, råe trenere og et støtteapparat som vet hva de driver med. Vi har løpere som er villige til å utvikle seg, og det er kanskje det viktigste, legger Kilde til.

Den forrige bestenoteringen i verdenscupåpningen for Norge var for to år siden med fem utøvere videre til 2. omgang. Da ble Braathens 6.-plass den beste.

Lattermild Windingstad

Windingstad, som var 14 hundredeler bak en pallplass, ler av hvor bra det norske teknikklaget framstår.

– Min «legacy» kommer til å være at jeg var en del av det beste norske storslalåmlaget til Norge, sier han når NTB legger fram statistikken.

– Du må gi all honnør til trenerne. De er helt råe. Det er vi utøverne som presterer, men man kan ikke legge skjul på at vi som nasjon har mindre penger og mindre ressurser enn toppnasjonene. Det vi derimot har, er sykt dedikerte trenere, og støtteapparatet er helt uslåelig. Det må være det som gjør det, konkluderer han.

Fabian Wilkens Solheim var eneste nordmann som ikke tok seg til andreomgangen i finværet på Rettenbach-breen i Østerrike søndag.

Neste storslalåmrenn er i Val d'Isère i Frankrike 10. desember.