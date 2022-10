Vestappen tangerte sesongrekorden: – Dette var for Dietrich

NTB

Verdensmester Max Verstappen ble bremset av et mislykket depotbesøk, men lot seg ikke hindre på vei mot seier i USAs Grand Prix. Det var hans 13. triumf i år.

Nederlenderen ville hedre Red Bull-eieren Dietrich Mateschitz, som døde lørdag, og greide det. Med 13 seirer har han tangert sesongrekorden, og VM-tittelen for lag ble også sikret søndag.

Etter at mekanikerne rotet til Verstappens depotbesøk på 36. runde, så det ut som om Lewis Hamilton og Mercedes kunne få sin første seier for året, men en innbitt Verstappen innhentet ham ubønnhørlig og tok seg forbi. Det gjorde han seks runder før mål.

Verstappen har allerede sikret VM-tittelen etter å ha dominert sesongen. Han tok sin sjuende seier på de åtte siste løpene.

Michael Scumacher og Sebastian Vettel er de to andre som har vunnet 13 løp i en sesong.

Vant for Dietrich

– Dette var for Dietrich, sa Verstappen i teamradioen rett etter målgang.

– Vi hadde en god sjanse til å sikre VM-tittelen for lag i dag, men vi ville gjøre det med stil, og jeg synes vi gjorde det. Dietrich var så viktig for meg og hele laget, og det gjorde oss ekstra oppsatt på å få et godt resultat i dag, sa han i seiersintervjuet etterpå.

Hamilton fikk en ganske klar ledelse etter at mekanikerne slet med å få av Verstappens venstre forhjul. Han mistet ledelsen og mye tid, men briten greide ikke å forsvare seg da rivalen kom bakfra mot slutten av løpet.

Tok innpå

Hamilton kunne trøste seg med 2.-plass, mens Charles Lerclerc i Ferrari kjørte seg opp fra 12. startposisjon og tok den siste pallplassen

– Stor ære til laget mitt. Vi kom hit med forbedringer, og vi tok igjen litt av forspranget. Jeg gjorde alt jeg kunne for å holde unna. Vi var nær, men de var litt for raske, sa Hamilton.

Han roste publikum i Austin og kondolerte Red Bull-laget med Matechitz' død.

– Pallen er en prestasjon når man starter som nummer 12, så jeg er ganske fornøyd, sa Leclerc.

Dramatikk

Det ble dramatisk helt fra start i Austin. Carlos Sainz i Ferrari hadde beste startposisjon, men Verstappen kom best i gang og tok ledelsen. Allerede i første sving var løpet over for Sainz, da George Russel sneiet ham så han snurret ut av banen og løpet.

Det ble gult flagg og sikkerhetsbil på banen flere ganger, først da Valtteri Bottas snurret ut og senere etter et voldsomt sammenstøt mellom Fernando Alonso og Lance Stroll som førte til at det var vrakrester strødd over banen.

Alonso ble kåret til dagens mann etter at han loset bilen inn til 7.-plass.

– Startet som nummer 14. Sendt på luftetur. Mistet frontvingen. Kjørte på to hjul. Endte på 7.-plass, oppsummerte Alpine-laget i en Twitter-melding.