NTB

Ferrari-bilene noterte de beste tidene i kvalifiseringen til USAs Grand Prix i Formel 1. Carlos Sainz har beste startposisjon i søndagens VM-runde.

Ved siden av seg får han imidlertid verdensmester Max Verstappen i Red Bull. Charles Leclerc flyttes nemlig tilbake ti plasser i startfeltet som straff for et motorbytte. Han starter som nummer 12 på en bane der ingen har vunnet et løp uten å starte i første rekke.

– Det var gøy, selv om vinden gjorde det vanskelig. Hver sving er en opplevelse med disse bilene, men jeg greide å få til en god runde uten feil, sa Sainz.

– Carlos gjorde en bedre jobb enn meg i dag og fortjener å starte først. Jeg starter et stykke bak på grunn av straffen, men målet er å ta meg til tetstriden så raskt som mulig, sa Leclerc.

– Skal gjøre ham stolt

Verstappen var tredje raskest, men flyttes fram og har alle mulighet til å hedre den avdøde Red Bull-eieren Dietrich Mateschitz med seier.

Rett før kvalifiseringen ble det kjent at Mateschitz døde lørdag, 78 år gammel.

– Det er veldig trist. Han var en stor mann, sa teamsjef Christian Horner ifølge BBC og la til at laget vil gjøre sitt beste for å hedre ham med sine prestasjoner denne helgen.

– Det er tung dag, med tanke på hva han betydde for sporten, dette laget og min egen karriere. Vi prøvde å gi alt i kvalifiseringen, men dessverre nådde vi ikke helt opp. Bilen er vanligvis bedre i løp enn i kvalifisering, og vi skal gjøre ham stolt i morgen, sa Verstappen.

– Red Bull er fortsatt favoritter, men vi skal gjøre alt for å holde dem bak oss, sa Sainz.

Flere straffet

Alle de beste forbedret sine tider mot slutten av den siste kvalifiseringsomgangen. Verstappens lagkamerat Sergio Pérez var fjerde raskest, men hadde i likhet med Leclerc en straff hengende over seg og flyttes fem plasser tilbake.

Mercedes-duoen Lewis Hamilton og George Russel var nummer fem og seks, men de starter søndag i 2. rekke som nummer tre og fire.

Fernando Alonso og Zhou Ganyu flyttes også fem plasser tilbake, fra henholdsvis 9.- og 14.-plass.