Zuccarello med to assist – men nytt Wild-tap

NTB

Mats Zuccarello leverte to assist i Minnesota Wilds opphenting, men Boston Bruins vant 4-3 etter scoring sju sekunder før slutt i forlengningen.

Dermed måtte Wild tåle sitt fjerde tap på fem kamper så langt i NHLs grunnserie. Laget greide ikke å følge opp hjemmeseieren mot Vancouver sist, der Zuccarello scoret to ganger. Lørdag ble det to nye målpoeng.

– Det har ikke noe å si, for vi taper kampen. Jeg er for gammel til å tenke på poeng akkurat nå. Jeg gjør så godt jeg kan for at laget skal vinne, sa Zuccarello til NTB.

– Vi jobbet hardt og klarte å komme oss tilbake fra 1-3, men når vi får to utvisninger på tampen så blir det tøft.

Wild tok ledelsen ved Brandon Duhaime før det var spilt to minutter, men hjemmelaget vendte til ledelse før første pause og økte til 3-1 tidlig i midtperioden. Nick Foligno, David Pastrnak og Hampus Lindholm var målscorere.

Zuccarello var ikke på isen ved noen av kampens fire første mål, men var viktig ved de to neste.

Styring

I slutten av 2. periode fikk Wild et overtallsspill. Zuccarello styrte det og skaffet seg til slutt litt rom med en finte der det så ut som han mistet kontroll på pucken bare for å hente den inn og sende et håndleddsskudd mot lengste hjørne. Matt Boldy fikk en liten styring og sørget for at pucken endte i nettet.

Det var Zuccarellos femte assist for sesongen, og den neste skulle komme på omtrent samme tidspunkt i tredje periode. Et nytt håndleddsskudd førte til en keeperretur som ble satt inn med en backhand av Jared Spurgeon. Det var hans 100. NHL-mål, men det første for sesongen.

Wild måtte innlede forlengningen i undertall etter at Matt Dumba ble utvist i sluttsekundene. Etter tre målløse forlengningsminutter pådro Kirill Kaprizov seg en ny utvisning for tripping som ga Bruins anledning til å spille fire mot tre igjen.

Ikke happy

Keeper Marc-Andre Fleury sto for flere gode redninger, men sju sekunder før det ville blitt straffeslagkonkurranse ble Taylor Hall matchvinner.

– Det var en tøff bortematch, og vi fikk iallfall ett poeng, men vi er selvfølgelig ikke happy med det. Vi vil alltid vinne hver match, men sånn som det er nå så lar det seg ikke alltid gjøre, sa Zuccarello til NTB.

– Vi må bare kjempe videre.