Bunnlaget Nottingham Forest med sjokkseier over Liverpool

Nottingham Forest tok sesongens andre trepoenger da Liverpool ble slått 1-0 på City Ground i Premier League lørdag.

Ti minutter ut i 2. omgang kom scoringen hjemmepublikummet hadde ventet på. Taiwo Awoniyi avsluttet i stolpen, men fikk ballen tilbake og sviktet ikke fra fire meters hold. Ballen gikk inn i nota bak LIverpools keeper Alisson.

Feiringen til målscoreren var av det avmålte slaget. Han var Liverpools eiendom fra 2015 til 2021, men 25-åringen fra Nigeria spilte ikke et eneste minutt for klubben. I hele denne perioden var Awoniyi lånt ut til ulike klubber på kontinentet.

Tilbakeslag

Nottingham Forest spilte seg fram til nok et par gode muligheter etter 1-0-scoringen, men ballen ville ikke i mål flere ganger. Det var mye takket være storspill av Alisson mellom Liverpools stenger.

Tre poeng til hjemmelaget betyr at de klatret opp fra siste til nest sisteplass på tabellen.

De fleste trodde at Liverpool var på gang etter seieren over Manchester City sist helg, så denne kampen ble et realt tilbakeslag for Jürgen Klopps menn. Tapet gjør at de har 11 poeng opp til serieleder Arsenal med én kamp mer spilt.

Uten Núñez

Liverpool og Mohamed Salah har slitt denne sesongen. Lørdag ble det tap mot bunnlaget Nottingham Forest. Les mer Lukk

Liverpool kom seg til noen brukbare sjanser i løpet av de første 45 minuttene, men Nottingham Forest hadde ellers nokså bra kontroll på gjestene gjennom disiplinert forsvarsspill.

Liverpool stilte uten Darwin Núñez (ikke i troppen) og Trent Alexander-Arnold fra start. Sistnevnte kom inn i 2. omgang og hadde en av Liverpools beste sjanser i siste halvdel.

Virgil van Dijk hadde også muligheter helt på tampen. Den siste headingen hans var gedigen og ble reddet fantastisk av Forest-keeper Dean Henderson.