Langrennstopp åpner for boikott om Russland tas inn i varmen

NTB

Får russere slippe til i FIS-konkurranser til vinteren, kan ikke langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad se for seg at Norge kommer til startstreken.

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) skal først på et styremøte 22. oktober avgjøre om Russland og Belarus forblir utestengt eller ikke. Skogstad forventer at sanksjonene blir opprettholdt.

– En utestengelse er enda mer åpenbar nå enn i februar, sier han til NTB og peker på den russiske mobiliseringen til krigen i Ukraina.

Nylig bidro en tale fra FIS' generalsekretær Michel Vion til å så tvil rundt forbundets standpunkt i Russland-spørsmålet. Han ble sitert på at et russisk comeback kan skje i løpet av kommende sesong.

– Det er i beste fall en uheldig uttalelse, mener Skogstad.

En stor beslutning

Lederen for den norske langrennskomiteen utelukker ikke boikott av verdenscupen og VM i Planica hvis Russland tas inn i varmen igjen.

– Det må vi selvfølgelig ta stilling til hvis det skjer. Vi vil gjerne konkurrere med alle i hele verden, men dette er et verdivalg for oss. For å stå for det verdisettet vi har, kan jeg for langrenns del si at vi er villige til å strekke oss langt, sier Skogstad og fortsetter:

Aleksandr Bolsjunov og flere russiske langrennsløpere avbildet i Holmenkollen 1. mars. Samme dag ble de nektet å delta i verdenscuprenn på norsk jord av Norges Skiforbund. Senere kom det også konkurransenekt fra FIS på grunn av Russlands krigføring i Ukraina. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

– Det vil bli en stor beslutning for hele forbundet. Skal jeg snakke for vår egen del, har jeg vanskelig med å se hvordan vi skal stille opp og konkurrere med russere så lenge de fører krig mot Ukraina.

– Boikott vil være på bordet?

– Vi blir nødt til å gjøre vurderinger. Det er mange konsekvenser knyttet til det, så det må vi diskutere hvis den situasjonen dukker opp. Vi har et ansvar for å markere det på en riktig måte.

Skogstad avfeier muligheten for å slippe til russere som uavhengige utøvere. Dette blir gjort i både tennis og sykling.

– Det blir bare et skalkeskjul, og det har lite for seg.

Sovet i timen

Onsdag ble det klart at Norges Skiforbund dropper alle høstmøter i FIS med russisk og belarusisk deltakelse. Skipresident Tove Moe Dyrhaug var allerede på plass i Zürich da man oppdaget at utestengelsen fra FIS kun gjelder utøvere.

– Vi kan nok si at vi ikke har fulgt godt nok med i timen når vi ikke hadde forstått at vi kom til å møte russere der, men det var vi ikke alene om. Så det var ikke helt åpenbart. Uavhengig av om det var åpning for det eller ikke, hadde jeg ikke trodd at de kom til å stille, sier Skogstad.

– I langrenn møter vi russere i alle komiteer og i uoffisielle sammenhenger, og da føler vi det var riktig å ikke være der i det hele tatt.

Selv skulle ikke Skogstad til Sveits denne gangen. Norge hadde lagt opp til en delegasjon på rundt 30 personer spredt over ulike grener.