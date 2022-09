Ruud inspirert av Federers farvelkamp: – Lærte mye

NTB

Casper Ruud (23) føler seg heldig som fikk ta del i Roger Federers adjø som tennisproff. Opplevelsen i Laver Cup vil han bruke som motivasjon.

Sist uke var Snarøya-mannen på Europa-laget med ikoner som Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic. Fra indre bane fikk han se en legende ta farvel.

Federer rundet av karrieren i et doubleoppgjør med erkerival Nadal som makker.

– Det var helt utrolig å se to sammen i Rogers siste kamp. For meg var det veldig gøy å være rundt dem. De vitset med hverandre hele tiden, sier Ruud foran torsdagens kamp mot chilenske Nicolas Jarry i ATP 250-turneringen i Sør-Korea.

– De er åpenbart eldre og i en senere fase av idrettslivet. Da er det inspirerende å se motivasjonen som holder dem gående. Jeg var heldig og beæret over å kunne være en del av laget. Jeg lærte mye og tok med meg mye av gleden fra opplevelsen, legger han til.

Selv vant 23-åringen åpningskampen i Laver Cup, men Europa holdt ikke vinnerstimen oppe og ble for første gang slått av verdenslaget sammenlagt.

Denne uken er Ruud førsteseedet og blant tittelfavorittene i Seoul. Han fikk walkover i første runde.

– Jeg har åpenbart rom for forbedringer. Samtidig føler jeg at jeg har gjort det veldig bra i år, så går det ikke ekstremt bra her, vil ikke det bety så altfor mye.