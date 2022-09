Russiske idrettsprofiler innkalt til mobilisering

NTB

Utøvere og trenere tilknyttet det russiske landslaget i roing har mottatt innkallelse til mobilisering i forbindelse med krigføringen i Ukraina.

Det er presidenten i det russiske roforbundet, Aleksej Svirin, som opplyser om innkallingene som foreligger etter at president Vladimir Putin i forrige uke beordret delvis mobilisering.

– Det er to-tre trenere og et antall aktive som har fått innkallinger, sier Svirin til RIA Novosti.

VG omtalte saken først.

Skipresident Jelena Välbe sier til Sport Express at hun så langt ikke er kjent med at noen av hennes toppidrettsutøvere er omfattet av mobiliseringsordren.

Samtidig opplyser den tidligere skiskytterstjernen Anna Bogalij, som nå er rådgiver for den russiske idrettsministeren, til Match TV at departementet jobber for at mobiliseringen ikke skal ramme utøvere tilknyttet toppidretten.