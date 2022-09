Ferskinger kjemper om billett til håndball-EM

NTB

14 av 35 norske spillere i bruttotroppen til håndball-EM har tre eller færre landskamper. Flere ledige plasser på laget ligger åpne før Golden League denne uka.

Troppene ble offentliggjort av Det europeiske håndballforbundet tirsdag. Det er 35 spillere for hvert lag som kan bli aktuelle for spill i EM.

Tittelforsvarer Norge kan ta med seg 20 spillere til mesterskapet i november.

Sanna Solberg-Isaksen (gravid), Camilla Herrem (nylig tilbake i spill etter operasjon) og Kari Brattset Dale (gravid) er uaktuelle for EM sammenlignet med VM i fjor.

Det betyr at det skal inn to «nye» venstrekanter og Norges beste utespiller (Brattset Dale) vil være savnet.

Norge møter Sveits (torsdag), Nederland (lørdag) og Danmark (søndag) i Golden League i Danmark denne uka.

– Her i Danmark skal vi gi alle aktuelle kandidater kamputfordringer. Det handler om å få noen svar før laguttaket (11. oktober). Vi ønsker å få et enda bedre grunnlag for å finne ut hva laget trenger i EM, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til handball.no.

Stine Bredal Oftedal har vært med på innledningen av samlingen i Danmark, men hun reiser til Ungarn torsdag. Hun fikk en smell i ansiktet for noen dager siden.