Viaplay med vintergrep – veteran og ferskt fjes inntar studioet

Viaplays Regine Leenborg Anthonessen under et motsport-stevne tidligere i år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Viaplay satser hardt på vintersport. Regine Leenborg Anthonessen og Pål Gordon Nilsen skal styre sendingene den kommende sesongen.

Julie Strømsvåg har meldt overgang til NRK siden sist vinter. Det gjør at Viaplay må ta grep.

Pål Gordon Nilsen har fått ny jobb.

– Jeg er glad og stolt over at jeg får muligheten og gleder meg til å jobbe enda tettere med alle de flinke ekspertene våre. Med Sveits inn i vinterpakken får vi enda kulere helger, og alpint-VM i starten av februar blir utvilsomt et stort høydepunkt, sier Anthonessen i en pressemelding.

Hun var reporter i Viaplay forrige vinter. Hun skal kombinere reporteroppgaver med studiovert-funksjonen til vinteren.

Nilsen er et velkjent TV-sportsnavn med mange år i NRK og sist Discovery bak seg.