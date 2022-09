Solbakken tror «smårusten» Ødegaard vil skinne på Ullevaal

NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken regner med å ha Martin Ødegaard tilbake i tilnærmet toppslag mot Serbia i kveld.

Norge er sikret gruppeseier med minimum uavgjort. Serberne må vinne for å ta førsteplassen i nasjonsligapuljen på nivå to.

– Han hadde ikke trent noe særlig fotball. Du så at han var litt smårusten og ble fortere sliten i hele kroppen. Han hadde nok også den lille følelsen og 1 prosent angst for at det ikke skulle gå (å spille mot Slovenia). Det preget ham nok litegrann, sa Solbakken til NTB om Ødegaard under mandagens pressekonferanse.

Ødegaard kom ikke i nærheten av sitt beste nivå i åpent spill mot Slovenia. Han gikk glipp av én klubbkamp og flere treningsøkter i forkant på grunn av en leggskade.

– Nå er jeg 100 prosent sikker på at han vil gjøre en god kamp. Han har kommet gjennom den kampen, og vi tok ham også ut med en gang han følte at kroppen ikke lystret helt lenger.

– Han mistet også noen baller i overgangsfasen som han vanligvis ikke mister. Jeg er helt sikker på at vi får se en skarpere Martin i morgen (tirsdag), sa Solbakken.

De to forrige kampene mellom lagene endte med én borteseier til hver. Erling Braut Haaland avgjorde til norsk 1-0 i Beograd.

Han og Serbia-spiss Aleksandar Mitrovic holder toppform for tiden og er nær garantister for scoringer.