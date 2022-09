Europa økte ledelsen i Laver Cup etter doubleseier

NTB

Novak Djokovic og Matte Berrettini vant doublekampen over Alex de Minaur og Jack Sock og økte Europas ledelse i Laver Cup til 6-4 i kamper over Verdenslaget.

Kroaten Djokovic og italieneren Berrettini tok kampen med 7-5 og 6-2 i sett. En seier andre dag gir to poeng, og dermed leder Europa 8-4 på poeng foran søndagens fire avsluttende kamper.

Noen timer før doubleseieren hadde Novak Djokovic beseiret amerikaneren Francis Tiafoe og sendt Europa opp i 5-4-ledelse i kamper og 6-4 i poeng.

Det gjorde han etter 6-1, 6-3 i singelkampen.

Kampen var aldri spesielt spennende. Til det var Djokovic altfor suveren.

Litt tidligere hadde amerikanske Taylor Fritz beseiret britiske Cameron Norrie i tre sett og utlignet duellen til 4-4 for Verdenslaget.

Fritz vant det første settet 6-1 etter å til tider ha herjet med hjemmehåpet Norrie. I annet sett våknet imidlertid briten og slo tilbake med 6-4-seier. Dermed måtte det avgjøres i et såkalt «super-tiebreak», hvor det er førstemann til ti poeng.

Der viste Fritz krefter og vant et jevnt sistesett 10-8. Med det sikret han verdenslaget to viktige poeng.

Tidligere på dagen slo italienske Matteo Berrettini canadiske Felix Auger-Aliassime etter tre sett. Italieneren vant først et maratonsett med 13-11 i tiebreak før Auger-Aliassime utlignet da han vant det andre settet 6-4.

Der også måtte det «super-tiebreak» til, der Berrettini sikret seieren med 10-7.

Fire kamper gjenstår søndag, og Casper Ruud er oppsatt i den fjerde av dem mot amerikaneren Taylor Fritz.

Hvorvidt den kampen faktisk blir spilt gjenstår å se. Det er tre poeng for hver seier søndag, og det er først til 13 poeng som gjelder. Det betyr at duellen mellom Europa og Verdenslaget kan være over allerede etter søndagens to første kamper.

Fredag avsluttet legenden Roger Federer sin profesjonelle karriere i en doublekamp sammen med Rafael Nadal. Heller ikke sistnevnte skal spille noen av de resterende kampene i årets turnering.